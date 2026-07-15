盤中速報 - 順德(2351)急拉3.02%報204.5元，成交4,121張
鉅亨網新聞中心
順德(2351-TW)近5分K漲速3.02%，15日11:37報204.5元，成交4,121張，今日漲幅為5.14％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價下跌8.9% ，所屬產業為半導體業，相關半導體業 下跌 1.59%。集中市場加權指數 下跌 1.63%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,288 張
- 外資買賣超：+1,821 張
- 投信買賣超：+844 張
- 自營商買賣超：-377 張
- 融資增減：-3,237 張
- 融券增減：-259 張
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