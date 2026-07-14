盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-22.82點至397.08點，跌幅5.43%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日10:42，櫃買市場加權指數下跌22.82點（或5.43%），暫報397.08點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.52%
- 近 1 月：+0.04%
- 近 3 月：+19.21%
- 近 6 月：+47.15%
- 今年以來：+52.01%
焦點個股
車用二極體概念領跌-9.23%。其中 德微(3675-TW) 下跌 9.96% ; 強茂(2481-TW) 下跌 9.9% ; 台半(5425-TW) 下跌 9.79% 。
功率半導體概念領跌-8.06%。其中 虹揚-KY(6573-TW) 下跌 10% ; 順德(2351-TW) 下跌 9.98% ; 德微(3675-TW) 下跌 9.96% 。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#均線指標下殺
#下跌三黑K線
#指標剛跌破
#A型反轉
延伸閱讀
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1407.54點至43972.98點，跌幅3.1%
- 盤中速報 - 櫃買市場加權指數下跌-25.76點至394.14點，跌幅6.13%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1219.28點至44161.24點，跌幅2.69%
- 盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1372.93點至44007.59點，跌幅3.03%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇