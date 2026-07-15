盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.93%，總成交額105.71億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現強勁，15日10:04相關指數上漲1.93%，總成交額105.71億元，大盤占比2.34%。
該產業上漲家數35、下跌家數8、平盤家數3。領跌個股聯策(6658-TW)15日10:03股價下跌5元，報170.0元，跌幅2.86%。
其他電子近5日下跌3.07%，集中市場加權指數下跌1.63%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-3.07%
|-1.63%
|近一月
|-10.69%
|+1.29%
|近三月
|+9.6%
|+23.26%
|近六月
|+12.2%
|+44.59%
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