鉅亨速報

盤中速報 - 其他電子類股表現強勁，漲幅1.93%，總成交額105.71億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現強勁，15日10:04相關指數上漲1.93%，總成交額105.71億元，大盤占比2.34%。

該產業上漲家數35、下跌家數8、平盤家數3。領跌個股聯策(6658-TW)15日10:03股價下跌5元，報170.0元，跌幅2.86%。

其他電子近5日下跌3.07%，集中市場加權指數下跌1.63%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -3.07% -1.63%
近一月 -10.69% +1.29%
近三月 +9.6% +23.26%
近六月 +12.2% +44.59%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45489.55+1.68%
聯策173-1.14%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty