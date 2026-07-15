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盤中速報 - 印能科技(7734)急拉5.09%報2910.0元，成交189張

鉅亨網新聞中心

印能科技(7734-TW)近5分K漲速5.09%，15日09:58報2910.0元，成交189張，今日漲幅為5.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

印能科技(7734-TW)近5日股價上漲0% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 0.1%。櫃買市場加權指數 下跌 2.88%， 股價漲幅表現優於大盤 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+120 張
  • 外資買賣超：+114 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+8 張
  • 融資增減：-64 張
  • 融券增減：-10 張


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