盤中速報 - 印能科技(7734)急拉5.09%報2910.0元，成交189張
鉅亨網新聞中心
印能科技(7734-TW)近5分K漲速5.09%，15日09:58報2910.0元，成交189張，今日漲幅為5.05％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
印能科技(7734-TW)近5日股價上漲0% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 0.1%。櫃買市場加權指數 下跌 2.88%， 股價漲幅表現優於大盤 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+120 張
- 外資買賣超：+114 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+8 張
- 融資增減：-64 張
- 融券增減：-10 張
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