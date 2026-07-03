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盤後速報 - 印能科技(7734)次交易(6)日除息19.85元，參考價3170.15元

鉅亨網新聞中心

印能科技(7734-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.85元。

首日參考價為3170.15元，相較今日收盤價3190.00元，息值合計為19.85元，股息殖利率0.62%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/06 3190.00 19.8506 0.62% 0.0
2025/07/29 1710.0 21.7165 1.27% 2.5651
2024/06/26 1530.0 14.7457 0.96% 0.0


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