盤後速報 - 印能科技(7734)次交易(6)日除息19.85元，參考價3170.15元
鉅亨網新聞中心
印能科技(7734-TW)次交易(6)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利19.85元。
首日參考價為3170.15元，相較今日收盤價3190.00元，息值合計為19.85元，股息殖利率0.62%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/06
|3190.00
|19.8506
|0.62%
|0.0
|2025/07/29
|1710.0
|21.7165
|1.27%
|2.5651
|2024/06/26
|1530.0
|14.7457
|0.96%
|0.0
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