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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對泛美銀礦(PAAS-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.22元下修至3.91元，其中最高估值5.76元，最低估值2.99元，預估目標價為67.17元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.76(5.76)
|9.51
|6.51
|2.82
|最低值
|2.99(3.09)
|2.23
|2.44
|2.2
|平均值
|4.04(4.12)
|4.96
|4.84
|2.58
|中位數
|3.91(4.22)
|4.75
|5.07
|2.65
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|61.60億
|83.41億
|64.69億
|34.38億
|最低值
|44.08億
|37.72億
|38.76億
|27.52億
|平均值
|49.23億
|51.62億
|48.22億
|30.95億
|中位數
|48.69億
|49.22億
|47.04億
|30.95億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.46
|-1.62
|-0.32
|0.31
|2.56
|營業收入
|16.33億
|14.95億
|23.16億
|28.19億
|36.19億
詳細資訊請看美股內頁：
泛美銀礦(PAAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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