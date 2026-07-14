鉅亨速報 - Factset 最新調查：蘭克-內華達(FNV-US)EPS預估下修至8.48元，預估目標價為280.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對蘭克-內華達(FNV-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.68元下修至8.48元，其中最高估值11.11元，最低估值5.95元，預估目標價為280.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.11(11.11)
|12.94
|11.54
|11.1
|最低值
|5.95(5.95)
|7.33
|7.43
|5.17
|平均值
|8.58(8.62)
|9.66
|9.98
|9.02
|中位數
|8.48(8.68)
|9.82
|10.28
|9.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|32.66億
|40.01億
|32.88億
|30.98億
|最低值
|19.09億
|24.04億
|26.80億
|25.65億
|平均值
|26.31億
|30.24億
|29.77億
|28.59億
|中位數
|25.86億
|30.41億
|29.73億
|29.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.84
|3.66
|-2.43
|2.87
|5.77
|營業收入
|13.00億
|13.17億
|12.19億
|11.14億
|18.21億
詳細資訊請看美股內頁：
蘭克-內華達(FNV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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