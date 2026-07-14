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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.72元，其中最高估值7.4元，最低估值1.94元，預估目標價為65.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.4(7.4)
|8.47
|12.52
|最低值
|1.94(1.94)
|6.03
|9.65
|平均值
|4.29(4.31)
|7.39
|10.86
|中位數
|3.72(3.77)
|7.54
|10.4
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|84.70億
|115.42億
|147.19億
|153.10億
|最低值
|61.10億
|65.67億
|70.06億
|153.10億
|平均值
|75.45億
|90.82億
|121.33億
|153.10億
|中位數
|79.65億
|104.19億
|128.06億
|153.10億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.34
|2.66
|7.72
|11.09
|0.98
|營業收入
|49.76億
|96.28億
|214.78億
|120.32億
|105.29億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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