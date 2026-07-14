盤後速報 - 千附(8383)次交易(15)日除息2.5元，參考價81.7元
鉅亨網新聞中心
千附(8383-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
首日參考價為81.7元，相較今日收盤價84.20元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.97%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|84.20
|2.5
|2.97%
|0.0
|2025/07/15
|42.2
|2.5
|5.92%
|0.0
|2024/07/17
|46.8
|1.5
|3.21%
|0.0
|2023/07/12
|41.7
|2.5
|6.0%
|0.0
|2022/07/27
|38.4
|2.6128
|6.8%
|0.0
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