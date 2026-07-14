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盤後速報 - 千附(8383)次交易(15)日除息2.5元，參考價81.7元

鉅亨網新聞中心

千附(8383-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

首日參考價為81.7元，相較今日收盤價84.20元，息值合計為2.5元，股息殖利率2.97%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 84.20 2.5 2.97% 0.0
2025/07/15 42.2 2.5 5.92% 0.0
2024/07/17 46.8 1.5 3.21% 0.0
2023/07/12 41.7 2.5 6.0% 0.0
2022/07/27 38.4 2.6128 6.8% 0.0


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