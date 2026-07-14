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盤後速報 - 德麥(1264)次交易(15)日除息15元，參考價256.5元

鉅亨網新聞中心

德麥(1264-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。

首日參考價為256.5元，相較今日收盤價271.50元，息值合計為15.0元，股息殖利率5.52%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 271.50 15.0 5.52% 0.0
2025/07/15 324.5 14.5 4.47% 0.0
2024/07/16 320.0 14.0 4.38% 0.0
2023/07/17 298.5 12.0 4.02% 0.0
2022/06/29 269.0 12.0 4.46% 0.0


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