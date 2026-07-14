盤後速報 - 德麥(1264)次交易(15)日除息15元，參考價256.5元
鉅亨網新聞中心
德麥(1264-TW)次交易(15)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。
首日參考價為256.5元，相較今日收盤價271.50元，息值合計為15.0元，股息殖利率5.52%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|271.50
|15.0
|5.52%
|0.0
|2025/07/15
|324.5
|14.5
|4.47%
|0.0
|2024/07/16
|320.0
|14.0
|4.38%
|0.0
|2023/07/17
|298.5
|12.0
|4.02%
|0.0
|2022/06/29
|269.0
|12.0
|4.46%
|0.0
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