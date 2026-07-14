盤後速報 - 中宇(1535)下週(7月21日)除息3元，預估參考價46.9元
鉅亨網新聞中心
中宇(1535-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月14日)收盤價49.90元計算，預估參考價為46.9元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）
中宇(1535-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為環保工程。機電工程。代營運及機電維護。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/21
|49.90
|3.0
|6.01%
|0.0
|2025/07/21
|57.5
|3.0
|5.22%
|0.0
|2024/07/19
|70.6
|3.3
|4.67%
|0.0
|2023/07/19
|62.0
|3.0
|4.84%
|0.0
|2022/07/19
|42.05
|2.6
|6.18%
|0.0
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