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盤後速報 - 中宇(1535)下週(7月21日)除息3元，預估參考價46.9元

鉅亨網新聞中心

中宇(1535-TW)下週(7月21日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月14日)收盤價49.90元計算，預估參考價為46.9元，息值合計為3.0元，股息殖利率6.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月14日)收盤價做計算，僅提供參考）

中宇(1535-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為環保工程。機電工程。代營運及機電維護。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.53%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/21 49.90 3.0 6.01% 0.0
2025/07/21 57.5 3.0 5.22% 0.0
2024/07/19 70.6 3.3 4.67% 0.0
2023/07/19 62.0 3.0 4.84% 0.0
2022/07/19 42.05 2.6 6.18% 0.0

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