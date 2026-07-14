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盤中速報 - 沛亨(6291)大跌9.7%，報409.5元

鉅亨網新聞中心

沛亨(6291-TW)14日10:37股價下跌44元，報409.5元，跌幅9.7%，成交541張。

沛亨(6291-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為本公司所營事業如下: 研究, 開發, 生產, 製造, 銷售下列產品:。工業用電子產品, 通訊器材, 消費性電子產品及電腦用。類比積體電路(Analog ICs)及混成式(Hybrid)類比積體電路。

近5日股價下跌12.45%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+309 張
  • 外資買賣超：+350 張
  • 投信買賣超：+3 張
  • 自營商買賣超：-44 張
  • 融資增減：-145 張
  • 融券增減：-2 張

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