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盤中速報 - 久元(6261)大跌8.01%，報85元

鉅亨網新聞中心

久元(6261-TW)14日10:36股價下跌7.4元，報85.0元，跌幅8.01%，成交1,247張。

久元(6261-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體及光電產品加工：切割、研磨、測試、挑檢與基板切割等。半導體及光電設備之研發、製造與銷售：IC/CIS/CCM測試設備等。

近5日股價下跌2.84%，櫃買市場加權指數下跌4.52%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+427 張
  • 外資買賣超：+571 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-144 張
  • 融資增減：-147 張
  • 融券增減：-1 張

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