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盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額80.28億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，14日09:49相關指數下跌2%，總成交額80.28億元，大盤占比2.58%。

該產業上漲家數7、下跌家數35、平盤家數3。領跌個股亞翔(6139-TW)14日09:49股價下跌53元，報830.0元，跌幅6%。

其他電子近5日下跌5.07%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -5.07% -2.53%
近一月 -9.41% +2.74%
近三月 +13.73% +27.99%
近六月 +17.49% +47.78%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數44025.04-2.99%
亞翔812-8.04%

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