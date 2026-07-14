盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2%，總成交額80.28億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，14日09:49相關指數下跌2%，總成交額80.28億元，大盤占比2.58%。
該產業上漲家數7、下跌家數35、平盤家數3。領跌個股亞翔(6139-TW)14日09:49股價下跌53元，報830.0元，跌幅6%。
其他電子近5日下跌5.07%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-5.07%
|-2.53%
|近一月
|-9.41%
|+2.74%
|近三月
|+13.73%
|+27.99%
|近六月
|+17.49%
|+47.78%
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