盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額57.59億
鉅亨網新聞中心
台股今日通信網路業類股表現疲軟，14日09:49相關指數下跌2.13%，總成交額57.59億元，大盤占比1.85%。
該產業上漲家數5、下跌家數37、平盤家數2。領跌個股友訊(2332-TW)14日09:49股價下跌1.5元，報24.45元，跌幅5.78%。
通信網路近5日下跌6.72%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|通信網路
|集中市場加權指數
|近一週
|-6.72%
|-2.53%
|近一月
|-4.61%
|+2.74%
|近三月
|+7.52%
|+27.99%
|近六月
|+29.51%
|+47.78%
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