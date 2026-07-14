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盤中速報 - 通信網路類股表現疲軟，跌幅2.13%，總成交額57.59億

鉅亨網新聞中心

台股今日通信網路業類股表現疲軟，14日09:49相關指數下跌2.13%，總成交額57.59億元，大盤占比1.85%。

該產業上漲家數5、下跌家數37、平盤家數2。領跌個股友訊(2332-TW)14日09:49股價下跌1.5元，報24.45元，跌幅5.78%。

通信網路近5日下跌6.72%，集中市場加權指數下跌2.53%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 通信網路 集中市場加權指數
近一週 -6.72% -2.53%
近一月 -4.61% +2.74%
近三月 +7.52% +27.99%
近六月 +29.51% +47.78%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數43933.87-3.19%
友訊24.25-6.55%

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