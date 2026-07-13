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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.22元，預估目標價為120.00元

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根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.23元上修至-0.22元，其中最高估值-0.06元，最低估值-0.3元，預估目標價為120.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.06(-0.06)0.170.470.87
最低值-0.3(-0.33)-0.220.090.35
平均值-0.19(-0.21)00.230.58
中位數-0.22(-0.23)00.190.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.83億14.37億18.28億24.98億
最低值8.76億11.00億15.55億19.60億
平均值9.18億12.77億16.65億21.38億
中位數9.20億12.84億16.43億20.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.56-0.29-0.38-0.38-0.37
營業收入6,224萬2.11億2.45億4.36億6.02億

詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRKLB

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