鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)EPS預估上修至-0.22元，預估目標價為123.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.24元上修至-0.22元，其中最高估值-0.06元，最低估值-0.33元，預估目標價為123.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.06(-0.06)
|0.17
|0.47
|0.87
|最低值
|-0.33(-0.33)
|-0.22
|0.09
|0.35
|平均值
|-0.21(-0.21)
|0.01
|0.23
|0.58
|中位數
|-0.22(-0.24)
|0.01
|0.15
|0.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.83億
|14.37億
|18.03億
|24.98億
|最低值
|8.76億
|11.00億
|15.55億
|19.60億
|平均值
|9.16億
|12.72億
|16.42億
|21.38億
|中位數
|9.19億
|12.74億
|16.25億
|20.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.56
|-0.29
|-0.38
|-0.38
|-0.37
|營業收入
|6,224萬
|2.11億
|2.45億
|4.36億
|6.02億
詳細資訊請看美股內頁：
Rocket Lab USA Inc(RKLB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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