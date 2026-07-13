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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為21.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.32元上修至0.33元，其中最高估值0.4元，最低估值0.26元，預估目標價為21.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.4(0.39)0.20.31
最低值0.26(0.26)-0.05-0.03
平均值0.34(0.32)0.110.17
中位數0.33(0.32)0.150.22

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值30.93億33.80億36.33億36.68億
最低值28.60億28.69億29.74億36.68億
平均值29.67億31.13億32.96億36.68億
中位數29.54億30.96億33.45億36.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.930.920.560.360.10
營業收入18.96億20.61億21.81億27.00億28.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Healthpeak Properties Inc(DOC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDOC

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