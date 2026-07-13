鉅亨速報 - Factset 最新調查：Healthpeak Properties Inc(DOC-US)EPS預估上修至0.33元，預估目標價為21.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Healthpeak Properties Inc(DOC-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.32元上修至0.33元，其中最高估值0.4元，最低估值0.26元，預估目標價為21.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.4(0.39)
|0.2
|0.31
|最低值
|0.26(0.26)
|-0.05
|-0.03
|平均值
|0.34(0.32)
|0.11
|0.17
|中位數
|0.33(0.32)
|0.15
|0.22
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|30.93億
|33.80億
|36.33億
|36.68億
|最低值
|28.60億
|28.69億
|29.74億
|36.68億
|平均值
|29.67億
|31.13億
|32.96億
|36.68億
|中位數
|29.54億
|30.96億
|33.45億
|36.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.93
|0.92
|0.56
|0.36
|0.10
|營業收入
|18.96億
|20.61億
|21.81億
|27.00億
|28.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Healthpeak Properties Inc(DOC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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