營收速報 - 柏承(6141)6月營收2.21億元年增率高達34.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為10.91億元，累計年增率15.45%。
最新價為38.05元，近5日股價上漲3.44%，相關零組件業下跌-9.1%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-561 張
- 外資買賣超：-559 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.21億
|35%
|22%
|26/5
|1.82億
|32%
|-7%
|26/4
|1.96億
|20%
|0%
|26/3
|1.95億
|9%
|47%
|26/2
|1.33億
|-19%
|-19%
|26/1
|1.64億
|20%
|34%
柏承(6141-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板製造。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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