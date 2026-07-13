盤後速報 - 華電(1603)次交易(14)日除息2元，參考價29.85元
鉅亨網新聞中心
華電(1603-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為29.85元，相較今日收盤價31.85元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.28%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|31.85
|2.0
|6.28%
|0.0
|2025/08/28
|40.5
|1.5
|3.7%
|0.0
|2024/08/28
|41.6
|1.3
|3.13%
|0.0
|2023/08/28
|36.2
|0.5
|1.38%
|0.0
|2022/08/29
|26.7
|0.5
|1.87%
|0.0
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