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盤後速報 - 華電(1603)次交易(14)日除息2元，參考價29.85元

鉅亨網新聞中心

華電(1603-TW)次交易(14)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為29.85元，相較今日收盤價31.85元，息值合計為2.0元，股息殖利率6.28%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 31.85 2.0 6.28% 0.0
2025/08/28 40.5 1.5 3.7% 0.0
2024/08/28 41.6 1.3 3.13% 0.0
2023/08/28 36.2 0.5 1.38% 0.0
2022/08/29 26.7 0.5 1.87% 0.0


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