盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額0.52億
鉅亨網新聞中心
台股今日造紙工業類股表現疲軟，13日09:34相關指數下跌2.03%，總成交額0.52億元，大盤占比0.02%。
該產業上漲家數3、下跌家數3、平盤家數1。領跌個股正隆(1904-TW)13日09:34股價下跌0.9元，報22.5元，跌幅3.85%。
造紙工業近5日下跌1.47%，集中市場加權指數下跌3.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|造紙工業
|集中市場加權指數
|近一週
|-1.47%
|-3.05%
|近一月
|+6.61%
|+2.68%
|近三月
|+8.24%
|+28.06%
|近六月
|+11.57%
|+48.38%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聯詠(3034)股價殺至跌停，跌停價467.5元，成交7,472張
- 盤中速報 - ABC-KY(6598)急拉6.72%報24.1元，成交77張
- 盤中速報 - 喬鼎(3057)大跌7.89%，報17.5元
- 盤中速報 - 精材(3374)急拉4.4%報367.5元，成交14,354張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告