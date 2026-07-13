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盤中速報 - 造紙工業類股表現疲軟，跌幅2.03%，總成交額0.52億

鉅亨網新聞中心

台股今日造紙工業類股表現疲軟，13日09:34相關指數下跌2.03%，總成交額0.52億元，大盤占比0.02%。

該產業上漲家數3、下跌家數3、平盤家數1。領跌個股正隆(1904-TW)13日09:34股價下跌0.9元，報22.5元，跌幅3.85%。

造紙工業近5日下跌1.47%，集中市場加權指數下跌3.05%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 造紙工業 集中市場加權指數
近一週 -1.47% -3.05%
近一月 +6.61% +2.68%
近三月 +8.24% +28.06%
近六月 +11.57% +48.38%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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