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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.86元，其中最高估值5.57元，最低估值3.35元，預估目標價為80.2元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|5.57(5.57)
|6.16
|6.48
|最低值
|3.35(4.04)
|4.41
|5.65
|平均值
|4.77(4.91)
|5.47
|6.18
|中位數
|4.86(4.93)
|5.62
|6.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|83,786,150
|89,310,650
|90,924,380
|最低值
|80,653,000
|81,845,000
|90,070,660
|平均值
|82,411,460
|86,374,690
|90,548,680
|中位數
|82,487,090
|86,522,140
|90,651,000
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,036,042
|5,869,538
|4,974,908
|9,081,733
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|83,512,023
|87,487,470
|85,767,264
|95,902,924
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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