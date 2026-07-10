鉅亨速報 - Factset 最新調查：Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為24.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.61元上修至1.66元，其中最高估值2.04元，最低估值0.96元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2.04(2.07)
|2.46
|2.52
|2.28
|最低值
|0.96(0.96)
|0.87
|0.97
|1.78
|平均值
|1.64(1.58)
|1.8
|1.99
|2.03
|中位數
|1.66(1.61)
|1.86
|2.13
|2.03
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|610.47億
|622.52億
|622.52億
|533.40億
|最低值
|467.25億
|476.98億
|481.07億
|533.40億
|平均值
|524.95億
|537.04億
|549.38億
|533.40億
|中位數
|519.62億
|524.11億
|547.15億
|533.40億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.55
|1.19
|1.40
|0.73
|1.66
|營業收入
|427.17億
|571.63億
|486.99億
|502.96億
|442.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Plains All American Pipeline LP - Unit(PAA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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