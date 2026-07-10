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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至12.43元，預估目標價為292元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.04元上修至12.43元，其中最高估值12.96元，最低估值11.01元，預估目標價為292元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值12.96(12.61)16.8119.68
最低值11.01(11.01)12.7716.39
平均值12.04(11.91)15.0818.03
中位數12.43(12.04)15.6518.03

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值144,874,000180,600,000210,790,900
最低值124,372,000130,807,000172,507,620
平均值136,813,170159,506,660191,649,260
中位數139,510,000160,737,000191,649,260

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,062,6963,451,4113,802,8303,121,720
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,250,764110,213,455110,787,91795,257,451

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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