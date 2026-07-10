鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至12.43元，預估目標價為292元
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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.04元上修至12.43元，其中最高估值12.96元，最低估值11.01元，預估目標價為292元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|12.96(12.61)
|16.81
|19.68
|最低值
|11.01(11.01)
|12.77
|16.39
|平均值
|12.04(11.91)
|15.08
|18.03
|中位數
|12.43(12.04)
|15.65
|18.03
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|144,874,000
|180,600,000
|210,790,900
|最低值
|124,372,000
|130,807,000
|172,507,620
|平均值
|136,813,170
|159,506,660
|191,649,260
|中位數
|139,510,000
|160,737,000
|191,649,260
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,062,696
|3,451,411
|3,802,830
|3,121,720
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|110,250,764
|110,213,455
|110,787,917
|95,257,451
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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