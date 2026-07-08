營收速報 - 啟碁(6285)6月營收158.70億元年增率高達84.37％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為685.94億元，累計年增率22.8%。
最新價為251.5元，近5日股價下跌-6.17%，相關通信網路下跌-1.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-699 張
- 外資買賣超：-1013 張
- 投信買賣超：+17 張
- 自營商買賣超：+297 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|158.70億
|84%
|30%
|26/5
|121.68億
|35%
|7%
|26/4
|114.01億
|16%
|5%
|26/3
|108.47億
|4%
|33%
|26/2
|81.74億
|-7%
|-19%
|26/1
|101.36億
|11%
|10%
啟碁(6285-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為網路通訊系列產品與相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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