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營收速報 - 啟碁(6285)6月營收158.70億元年增率高達84.37％

鉅亨網新聞中心

啟碁(6285-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣158.70億元，年增率84.37%，月增率30.42%。

今年1-6月累計營收為685.94億元，累計年增率22.8%。

最新價為251.5元，近5日股價下跌-6.17%，相關通信網路下跌-1.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-699 張
  • 外資買賣超：-1013 張
  • 投信買賣超：+17 張
  • 自營商買賣超：+297 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 158.70億 84% 30%
26/5 121.68億 35% 7%
26/4 114.01億 16% 5%
26/3 108.47億 4% 33%
26/2 81.74億 -7% -19%
26/1 101.36億 11% 10%

啟碁(6285-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為網路通訊系列產品與相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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