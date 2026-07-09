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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲8.68%，報316.75美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日21:30股價上漲25.3美元，報316.75美元，漲幅8.68%，成交量45,967（股），盤中最高價319.50美元、最低價313.63美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-17.05%
  • 近 1 月：+8.35%
  • 近 3 月：+21.19%
  • 近 6 月：+61.58%
  • 今年以來：+84.63%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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Onto Innovation Inc.322.22+10.6%

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