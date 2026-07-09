盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲8.68%，報316.75美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間09日21:30股價上漲25.3美元，報316.75美元，漲幅8.68%，成交量45,967（股），盤中最高價319.50美元、最低價313.63美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-17.05%
- 近 1 月：+8.35%
- 近 3 月：+21.19%
- 近 6 月：+61.58%
- 今年以來：+84.63%
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