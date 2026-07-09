營收速報 - 金寶(2312)6月營收148.55億元年增率高達32.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為749.66億元，累計年增率-5.29%。
最新價為34元，近5日股價下跌-1.87%，相關其他電子下跌-6.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+568 張
- 外資買賣超：+727 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：-156 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|148.55億
|33%
|20%
|26/5
|123.57億
|-8%
|2%
|26/4
|121.23億
|-3%
|3%
|26/3
|118.18億
|-13%
|10%
|26/2
|107.52億
|-19%
|-18%
|26/1
|130.61億
|-13%
|-3%
金寶(2312-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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