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營收速報 - 金寶(2312)6月營收148.55億元年增率高達32.7％

鉅亨網新聞中心

金寶(2312-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣148.55億元，年增率32.7%，月增率20.22%。

今年1-6月累計營收為749.66億元，累計年增率-5.29%。

最新價為34元，近5日股價下跌-1.87%，相關其他電子下跌-6.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+568 張
  • 外資買賣超：+727 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-156 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 148.55億 33% 20%
26/5 123.57億 -8% 2%
26/4 121.23億 -3% 3%
26/3 118.18億 -13% 10%
26/2 107.52億 -19% -18%
26/1 130.61億 -13% -3%

金寶(2312-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為消費性電子產品、網路通訊產品及影像產品等之製造、加工、買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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