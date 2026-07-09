盤後速報 - 寶一(8222)下週(7月16日)除息0.35元，預估參考價39.65元
鉅亨網新聞中心
寶一(8222-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。
以今日(7月9日)收盤價40.00元計算，預估參考價為39.65元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
寶一(8222-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務。航空合金材料及五金之買賣業務。發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|40.00
|0.35
|0.87%
|0.0
|2025/07/10
|48.05
|0.7
|1.46%
|0.0
|2024/07/12
|42.95
|0.3
|0.7%
|0.0
|2020/07/13
|14.75
|0.45
|3.05%
|0.0
|2019/07/18
|20.5
|0.5
|2.44%
|0.0
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