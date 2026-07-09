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盤後速報 - 寶一(8222)下週(7月16日)除息0.35元，預估參考價39.65元

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寶一(8222-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.35元。

以今日(7月9日)收盤價40.00元計算，預估參考價為39.65元，息值合計為0.35元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

寶一(8222-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各型航空器及其零件之製造、修理及買賣業務。航空合金材料及五金之買賣業務。發電、輸電、配電機械及其零配件之製造及買賣業務。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 40.00 0.35 0.87% 0.0
2025/07/10 48.05 0.7 1.46% 0.0
2024/07/12 42.95 0.3 0.7% 0.0
2020/07/13 14.75 0.45 3.05% 0.0
2019/07/18 20.5 0.5 2.44% 0.0

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