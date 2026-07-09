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盤後速報 - 微程式(7721)下週(7月16日)除息1元，預估參考價70.0元

鉅亨網新聞中心

微程式(7721-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月9日)收盤價71.00元計算，預估參考價為70.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

微程式(7721-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為智慧設備。電子支付。半導體感測控制。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 71.00 1.0 1.41% 0.0
2025/06/04 64.6 2.0 3.1% 0.0
2024/07/04 73.9 1.0 1.35% 0.0

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