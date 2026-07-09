盤後速報 - 微程式(7721)下週(7月16日)除息1元，預估參考價70.0元
鉅亨網新聞中心
微程式(7721-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月9日)收盤價71.00元計算，預估參考價為70.0元，息值合計為1.0元，股息殖利率1.41%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
微程式(7721-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為智慧設備。電子支付。半導體感測控制。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|71.00
|1.0
|1.41%
|0.0
|2025/06/04
|64.6
|2.0
|3.1%
|0.0
|2024/07/04
|73.9
|1.0
|1.35%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 微程式(7721)大漲7.86%，報81元
- 盤中速報 - 微程式(7721)大漲7.12%，報81.2元
- 盤中速報 - 微程式(7721)大跌7.13%，報74.3元
- 盤中速報 - 微程式(7721)股價拉至漲停，漲停價80.0元，成交632張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇