盤後速報 - 歐買尬(3687)下週(7月16日)除息2元，預估參考價75.5元
鉅亨網新聞中心
歐買尬(3687-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(7月9日)收盤價77.50元計算，預估參考價為75.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）
歐買尬(3687-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資訊軟體服務業、資訊處理服務業、。電子資訊供應服務業、。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.77%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/16
|77.50
|2.0028
|2.58%
|0.0
|2025/07/17
|78.8
|1.563
|1.98%
|0.0
|2024/07/18
|100.5
|1.5742
|1.57%
|0.0
|2023/07/20
|109.0
|1.5
|1.38%
|0.0
|2022/07/13
|95.4
|1.2
|1.26%
|0.0
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