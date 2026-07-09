鉅亨速報

盤後速報 - 歐買尬(3687)下週(7月16日)除息2元，預估參考價75.5元

鉅亨網新聞中心

歐買尬(3687-TW)下週(7月16日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(7月9日)收盤價77.50元計算，預估參考價為75.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率2.58%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月9日)收盤價做計算，僅提供參考）

歐買尬(3687-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資訊軟體服務業、資訊處理服務業、。電子資訊供應服務業、。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.77%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/16 77.50 2.0028 2.58% 0.0
2025/07/17 78.8 1.563 1.98% 0.0
2024/07/18 100.5 1.5742 1.57% 0.0
2023/07/20 109.0 1.5 1.38% 0.0
2022/07/13 95.4 1.2 1.26% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後盤後速報

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45354.61-0.83%
歐買尬77.5-0.26%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty