盤中速報 - Arbitrum大漲8.87%，報0.08美元
鉅亨網新聞中心
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內漲幅超過8.87%，最新價格0.08美元，總成交量達0.11億美元，總市值5.04億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0.09美元，近 1 日最低價：0.08美元，流通供給量：5,939,074,958。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.13%
- 近 1 月：-3.86%
- 近 3 月：-28.52%
- 近 6 月：-62.80%
- 今年以來：-61.61%
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