鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-09 12:39

製罐廠福貞 - KY(8411-TW) 公布最新營收資訊，2026 年 6 月日公告 2026 年 6 月營收 9.11 億元，月增 15.08%、年增 7.66%；第二季營收為 24.62 億元，創同期新高，季減 9.7%，年增 14.61%。

福貞 - KY 在 2026 年上半年營收 51.88 億元，年增 19.3%，改寫歷年同期新高。

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福貞 - KY 指出，邁入夏季高溫，飲品需求旺盛，使各大零售、量販與餐飲通路之罐裝飲品銷量激增，帶動福貞集團全廠 6 月出貨量成長，得 6 月雙成長。且受益於公司長期與集團品牌客戶建立信任與創造持續價值，取得客戶支持，使涼茶、碳酸飲料、能量與酒精類飲品等產品持續加大訂單，推升福貞二片式鋁罐放量出貨。

同時，加上為深化華北市場布局建置的陝西廠，產能利用率逐步提升下，帶動福貞單月合併營收已連續 7 個月繳出年增表現。

福貞 - KY 表示，第二季及上半年合併營收均創歷年同期新高，係因終端消費需求提升，由於罐裝飲品屬快速消費品，貼近民生基礎需求，在消費市場回溫下，平價民生消費品需求逐步放量，帶動公司二片式鋁罐出貨持續成長，加上福貞近年積極擴增產能與優化製程，各廠區聯動效益逐步顯現，進一步提升整體營運效率