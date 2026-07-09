盤中速報 - 蔚華科(3055)大跌7.72%，報155.5元
鉅亨網新聞中心
蔚華科(3055-TW)09日11:24股價下跌13元，報155.5元，跌幅7.72%，成交981張。
蔚華科(3055-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。
近5日股價上漲32.16%，集中市場加權指數下跌2.73%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,826 張
- 外資買賣超：+4,990 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-164 張
- 融資增減：-1,186 張
- 融券增減：-168 張
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