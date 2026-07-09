盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額17.94億
鉅亨網新聞中心
台股今日紡織纖維類股表現疲軟，09日10:49相關指數下跌2.06%，總成交額17.94億元，大盤占比0.35%。
該產業上漲家數11、下跌家數26、平盤家數3。領跌個股新纖(1409-TW)09日10:49股價下跌2.35元，報26.9元，跌幅8.03%。
紡織纖維近5日上漲2.89%，集中市場加權指數下跌2.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|紡織纖維
|集中市場加權指數
|近一週
|+2.89%
|-2.73%
|近一月
|+4.02%
|+5.13%
|近三月
|+9.0%
|+31.57%
|近六月
|-2.91%
|+50.64%
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