鉅亨速報

盤中速報 - 紡織纖維類股表現疲軟，跌幅2.06%，總成交額17.94億

鉅亨網新聞中心

台股今日紡織纖維類股表現疲軟，09日10:49相關指數下跌2.06%，總成交額17.94億元，大盤占比0.35%。

該產業上漲家數11、下跌家數26、平盤家數3。領跌個股新纖(1409-TW)09日10:49股價下跌2.35元，報26.9元，跌幅8.03%。

紡織纖維近5日上漲2.89%，集中市場加權指數下跌2.73%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 紡織纖維 集中市場加權指數
近一週 +2.89% -2.73%
近一月 +4.02% +5.13%
近三月 +9.0% +31.57%
近六月 -2.91% +50.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數45795.86+0.13%
新纖26.95-7.86%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

偏強
新纖

90%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty