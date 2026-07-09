盤中速報 - 頎邦(6147)大漲8.52%，報216.5元
鉅亨網新聞中心
頎邦(6147-TW)09日09:41股價上漲17元，報216.5元，漲幅8.52%，成交13,349張。
頎邦(6147-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為金凸塊(GOLD BUMPING)，錫鉛凸塊(SOLD BUMPING)，晶圓測試(CP)。捲帶軟板封裝(TCP)，捲帶式薄膜覆晶(COF)，玻璃覆晶封裝(COG)。
近5日股價下跌8.9%，櫃買市場加權指數下跌2.28%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-9,641 張
- 外資買賣超：-4,402 張
- 投信買賣超：-6,397 張
- 自營商買賣超：+1,158 張
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