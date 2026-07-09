盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.33%，總成交額696.44億
鉅亨網新聞中心
台股今日電子零組件業類股表現強勁，09日09:34相關指數上漲2.33%，總成交額696.44億元，大盤占比26.72%。
該產業上漲家數55、下跌家數34、平盤家數11。領漲個股柏承(6141-TW)09日09:32股價上漲3.55元，報39.05元，漲幅10%。
零組件業近5日下跌8.01%，集中市場加權指數下跌2.73%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|零組件業
|集中市場加權指數
|近一週
|-8.01%
|-2.73%
|近一月
|-1.34%
|+5.13%
|近三月
|+41.39%
|+31.57%
|近六月
|+125.97%
|+50.64%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 普安(2495)大漲7.81%，報55.2元
- 盤中速報 - 南電(8046)大漲9.5%，報1210元
- 盤中速報 - 海華(3694)大漲7.31%，報66.1元
- 盤中速報 - 晶豪科(3006)股價拉至漲停，漲停價237.0元，成交13,681張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇