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盤中速報 - 零組件業類股表現強勁，漲幅2.33%，總成交額696.44億

鉅亨網新聞中心

台股今日電子零組件業類股表現強勁，09日09:34相關指數上漲2.33%，總成交額696.44億元，大盤占比26.72%。

該產業上漲家數55、下跌家數34、平盤家數11。領漲個股柏承(6141-TW)09日09:32股價上漲3.55元，報39.05元，漲幅10%。

零組件業近5日下跌8.01%，集中市場加權指數下跌2.73%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 零組件業 集中市場加權指數
近一週 -8.01% -2.73%
近一月 -1.34% +5.13%
近三月 +41.39% +31.57%
近六月 +125.97% +50.64%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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