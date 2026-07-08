盤後速報 - 正淩(8147)次交易(9)日除息3元，參考價151.0元
鉅亨網新聞中心
正淩(8147-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
首日參考價為151.0元，相較今日收盤價154.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.95%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|154.00
|2.9975
|1.95%
|0.0
|2025/07/10
|108.5
|1.9915
|1.84%
|0.0
|2024/07/10
|128.0
|2.327
|1.82%
|0.0
|2023/09/06
|70.9
|2.657
|3.75%
|0.0
|2022/09/07
|51.5
|1.0402
|2.02%
|0.0
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