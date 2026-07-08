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盤後速報 - 正淩(8147)次交易(9)日除息3元，參考價151.0元

鉅亨網新聞中心

正淩(8147-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

首日參考價為151.0元，相較今日收盤價154.00元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.95%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 154.00 2.9975 1.95% 0.0
2025/07/10 108.5 1.9915 1.84% 0.0
2024/07/10 128.0 2.327 1.82% 0.0
2023/09/06 70.9 2.657 3.75% 0.0
2022/09/07 51.5 1.0402 2.02% 0.0


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