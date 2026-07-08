盤後速報 - 佳邦(6284)次交易(9)日除息1.89元，參考價98.11元
鉅亨網新聞中心
佳邦(6284-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.89元。
首日參考價為98.11元，相較今日收盤價100.00元，息值合計為1.89元，股息殖利率1.89%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/09
|100.00
|1.8896
|1.89%
|0.0
|2025/07/17
|70.2
|2.7
|3.85%
|0.0
|2024/07/18
|100.0
|2.0
|2.0%
|0.0
|2023/07/27
|51.4
|1.7
|3.31%
|0.0
|2022/08/04
|47.05
|1.2
|2.55%
|0.0
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤後速報 - 佳邦(6284)下週(7月9日)除息1.89元，預估參考價104.61元
- 盤中速報 - 佳邦(6284)大漲7.29%，報101.5元
- 【量大強漲股整理】端午變盤前最後逃命波？還是再噴3倍的起漲點？點進來看主力底牌！
- 盤中速報 - 佳邦(6284)大漲7.46%，報108元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇