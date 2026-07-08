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盤後速報 - 佳邦(6284)次交易(9)日除息1.89元，參考價98.11元

鉅亨網新聞中心

佳邦(6284-TW)次交易(9)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.89元。

首日參考價為98.11元，相較今日收盤價100.00元，息值合計為1.89元，股息殖利率1.89%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/09 100.00 1.8896 1.89% 0.0
2025/07/17 70.2 2.7 3.85% 0.0
2024/07/18 100.0 2.0 2.0% 0.0
2023/07/27 51.4 1.7 3.31% 0.0
2022/08/04 47.05 1.2 2.55% 0.0


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