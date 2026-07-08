盤後速報 - 加高(8182)下週(7月15日)除息0.25元，預估參考價53.25元
鉅亨網新聞中心
加高(8182-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。
以今日(7月8日)收盤價53.50元計算，預估參考價為53.25元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）
加高(8182-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為1.產銷石英振盪器、石英發振器、石英濾波器、陶瓷共振器等。2.從事一般進出口業務(許可業務除外)。3.CC01080電子零組件製造。近5日股價上漲5.91%，櫃買市場加權指數下跌1.76%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/15
|53.50
|0.25
|0.47%
|0.0
|2025/07/16
|28.4
|2.0
|7.04%
|0.0
|2024/07/17
|37.3
|1.2
|3.22%
|0.0
|2023/07/19
|30.7
|1.0
|3.26%
|0.0
|2022/07/19
|38.65
|3.0
|7.76%
|0.0
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