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盤後速報 - 加高(8182)下週(7月15日)除息0.25元，預估參考價53.25元

鉅亨網新聞中心

加高(8182-TW)下週(7月15日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.25元。

以今日(7月8日)收盤價53.50元計算，預估參考價為53.25元，息值合計為0.25元，股息殖利率0.47%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

加高(8182-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為1.產銷石英振盪器、石英發振器、石英濾波器、陶瓷共振器等。2.從事一般進出口業務(許可業務除外)。3.CC01080電子零組件製造。近5日股價上漲5.91%，櫃買市場加權指數下跌1.76%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/15 53.50 0.25 0.47% 0.0
2025/07/16 28.4 2.0 7.04% 0.0
2024/07/17 37.3 1.2 3.22% 0.0
2023/07/19 30.7 1.0 3.26% 0.0
2022/07/19 38.65 3.0 7.76% 0.0

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