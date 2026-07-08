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盤中速報 - 德微(3675)大漲7.53%，報435.5元

鉅亨網新聞中心

德微(3675-TW)08日13:22股價上漲30.5元，報435.5元，漲幅7.53%，成交309張。

德微(3675-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為專業整流二極體之研究、設計、檢測、製造及國內外銷售業務。整流二極體零組件之及國內外銷售業務。晶圓檢測及相關產品之國內外銷售業務。

近5日股價上漲7.14%，櫃買市場加權指數下跌1.76%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+259 張
  • 外資買賣超：+147 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+112 張
  • 融資增減：-239 張
  • 融券增減：+17 張

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