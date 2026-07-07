盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.58%，報90.27美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間07日21:30股價上漲4.77美元，報90.27美元，漲幅5.58%，成交量148,188（股），盤中最高價90.30美元、最低價89.11美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.87%
- 近 1 月：-14.04%
- 近 3 月：+25.57%
- 近 6 月：-46.01%
- 今年以來：-47.27%
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