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盤後速報 - 基士德-KY(6641)次交易(8)日除息0.4元，參考價18.7元

鉅亨網新聞中心

基士德-KY(6641-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。

首日參考價為18.7元，相較今日收盤價19.10元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.09%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 19.10 0.4 2.09% 0.0
2025/07/07 22.9 1.0 4.37% 0.0
2024/07/04 41.4 1.0 2.42% 0.0
2023/07/06 54.3 3.5 6.45% 0.0
2022/07/05 62.4 4.5 7.21% 0.0


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基士德-KY19.1-0.78%

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