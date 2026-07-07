盤後速報 - 基士德-KY(6641)次交易(8)日除息0.4元，參考價18.7元
鉅亨網新聞中心
基士德-KY(6641-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.4元。
首日參考價為18.7元，相較今日收盤價19.10元，息值合計為0.4元，股息殖利率2.09%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|19.10
|0.4
|2.09%
|0.0
|2025/07/07
|22.9
|1.0
|4.37%
|0.0
|2024/07/04
|41.4
|1.0
|2.42%
|0.0
|2023/07/06
|54.3
|3.5
|6.45%
|0.0
|2022/07/05
|62.4
|4.5
|7.21%
|0.0
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