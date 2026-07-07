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盤後速報 - 遠傳(4904)次交易(8)日除息3.81元，參考價99.19元

鉅亨網新聞中心

遠傳(4904-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.81元。

首日參考價為99.19元，相較今日收盤價103.00元，息值合計為3.81元，股息殖利率3.7%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/08 103.00 3.80928 3.7% 0.0
2025/07/09 87.7 3.56 4.06% 0.0
2024/07/10 86.5 3.25 3.76% 0.0
2023/07/05 76.7 3.25 4.24% 0.0
2022/07/14 83.0 3.25 3.92% 0.0


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