盤後速報 - 遠傳(4904)次交易(8)日除息3.81元，參考價99.19元
鉅亨網新聞中心
遠傳(4904-TW)次交易(8)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.81元。
首日參考價為99.19元，相較今日收盤價103.00元，息值合計為3.81元，股息殖利率3.7%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/08
|103.00
|3.80928
|3.7%
|0.0
|2025/07/09
|87.7
|3.56
|4.06%
|0.0
|2024/07/10
|86.5
|3.25
|3.76%
|0.0
|2023/07/05
|76.7
|3.25
|4.24%
|0.0
|2022/07/14
|83.0
|3.25
|3.92%
|0.0
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