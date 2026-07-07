盤後速報 - 鈺寶-創(3150)下週(7月14日)除息0.5元，預估參考價18.2元
鉅亨網新聞中心
鈺寶-創(3150-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
以今日(7月7日)收盤價18.70元計算，預估參考價為18.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
鈺寶-創(3150-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。無線通信機械器材製造業。電子零組件製造業。近5日股價上漲0.26%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/14
|18.70
|0.5
|2.67%
|0.0
|2025/06/19
|48.1
|1.0
|2.08%
|0.0
|2024/04/29
|47.7
|0.8
|1.68%
|0.0
|2023/06/14
|39.3
|1.5004
|3.82%
|0.0
|2022/07/12
|36.6
|1.5
|4.1%
|0.0
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