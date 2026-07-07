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盤後速報 - 鈺寶-創(3150)下週(7月14日)除息0.5元，預估參考價18.2元

鉅亨網新聞中心

鈺寶-創(3150-TW)下週(7月14日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(7月7日)收盤價18.70元計算，預估參考價為18.2元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

鈺寶-創(3150-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為產品設計業。無線通信機械器材製造業。電子零組件製造業。近5日股價上漲0.26%，集中市場加權指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/14 18.70 0.5 2.67% 0.0
2025/06/19 48.1 1.0 2.08% 0.0
2024/04/29 47.7 0.8 1.68% 0.0
2023/06/14 39.3 1.5004 3.82% 0.0
2022/07/12 36.6 1.5 4.1% 0.0

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