盤中速報 - JITO大漲8.32%，報0.79美元
鉅亨網新聞中心
JITO(JTO)在過去 24 小時內漲幅超過8.32%，最新價格0.79美元，總成交量達0.07億美元，總市值3.47億美元，目前市值排名第 48 名。
近 1 日最高價：0.8美元，近 1 日最低價：0.7美元，流通供給量：444,220,653。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.15%
- 近 1 月：+16.72%
- 近 3 月：+154.48%
- 近 6 月：+66.94%
- 今年以來：+70.50%
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