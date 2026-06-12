鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-12 17:07

泓德能源 (6873-TW) 今 (12) 日召開股東會，董事長謝源一表示，2025 年面臨產業調整期，公司仍維持獲利，展現經營團隊與全體同仁在成本控管與營運管理上的韌性。未來，公司將持續整合案場開發與建置、電力服務及資產平台管理三大事業體，同時深化 AI、TAITEN 系統與電力交易等技術基礎，強化競爭力。

泓德能源衝刺三大事業 深化AI電力交易技術。(圖：泓德能源提供)

泓德能源今日股東會中承認 2025 年度財務報表及盈餘分配案，預計每股配發現金股利 2.5 元，延續穩定股利政策，回饋股東長期支持。因應外部環境變化，泓德能源持續整合案場開發與建置、電力服務及資產平台管理三大事業體，並以台灣為營運基礎，深化日本與澳洲市場布局，強化集團中長期營運動能。

‌



謝源一指出，面對產業調整期，泓德能源將持續以穩健經營為原則，回到自身累積的核心能力，提升營運效率與資源配置。未來，泓德能源將持續深化 AI、TAITEN 系統與電力交易等技術基礎，結合國內外案場布局，強化長期營運體質，為股東創造穩定價值。

泓德能源 2025 年合併營收約達新台幣 87.79 億元，雖受能源產業調整期影響，較前一年度減少，惟全年毛利率仍維持 20% 以上；稅後淨利約新台幣 5 億元，每股盈餘 3.59 元。在市場環境變化之下，泓德能源持續強化營運結構與資源配置，確保國內業務穩定推進，並逐步拓展多元營收來源。

本次股東會亦通過辦理私募普通股案及發行 2026 年限制員工權利新股案。泓德能源表示，私募普通股將視市場狀況及策略合作需求辦理，主要用於充實營運資金、引進策略性投資人，並強化與合作夥伴的長期合作關係；限制員工權利新股則將用於吸引及留任關鍵人才，進一步連結公司、員工與股東長期利益。