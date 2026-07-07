鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-07 15:20

根據《路透》及多位知情交易商透露，中國國有貿易商中糧集團 (COFCO) 周一 (6 日) 展開大規模採購行動，已購入至少五至六船、總計約 30 萬噸的美國黃豆，並有消息指採購量最終可能高達 10 船 (約 60 萬噸)。這批物資預計於今年 9 月至 11 月間，從美國墨西哥灣沿岸及太平洋西北部港口交貨。

中美農業貿易回升 傳中方新購買至少30萬噸美國黃豆(圖:shutterstock)

此次採購是繼中美兩國領導人於 5 月峰會後，雙方農業貿易動能回升的關鍵跡象。根據白宮聲明，中方已承諾至 2028 年前，每年採購至少 2,500 萬噸美國黃豆，並增加價值約 170 億美元的其他農產品採購。

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儘管北京方面尚未正式確認具體數據，但雙方商務部門近期正積極磋商，尋求取消部分農產品關稅，以維持去年達成的貿易休戰協議。

受採購預期刺激，芝加哥期貨交易所 (CBOT) 黃豆價格應聲飆升。周一 11 月黃豆期貨合約收盤上漲 3.9%，每蒲式耳報 11.82-1/4 美元，創下自 2023 年 6 月以來的最大單日漲幅，在周二亞洲交易時段變動不大。

除了中國採購的消息外，美國中東部地區上周遭遇的熱浪正值黃豆生長關鍵期，對產量的隱憂也為價格提供了支撐。