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盤中速報 - 志聖(2467)大跌7.02%，報609元

鉅亨網新聞中心

志聖(2467-TW)07日13:09股價下跌46元，報609.0元，跌幅7.02%，成交1,989張。

志聖(2467-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為印刷電路板業製程設備：光阻製程設備、光固化/曝光製程設備..。平面顯示器業製程設備：TFT Array / Cell /CF/TFT-LCM製程設備..。半導體業 & 太陽光電業製程設備：晶圓表面清潔電漿處理設備..。

近5日股價上漲15.11%，集中市場加權指數上漲3.46%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1,537 張
  • 外資買賣超：+1,620 張
  • 投信買賣超：-132 張
  • 自營商買賣超：+49 張
  • 融資增減：+356 張
  • 融券增減：+1 張

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