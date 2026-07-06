盤中速報 - yearn.finance大漲40.13%，報2,577美元
鉅亨網新聞中心
yearn.finance(YFI)在過去 24 小時內漲幅超過40.13%，最新價格2,577美元，總成交量達0.07億美元，總市值0.93億美元，目前市值排名第 86 名。
近 1 日最高價：2,848美元，近 1 日最低價：1,835美元，流通供給量：35,743。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.75%
- 近 1 月：+5.35%
- 近 3 月：-23.92%
- 近 6 月：-51.05%
- 今年以來：-43.76%
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