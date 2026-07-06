盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報13005.25點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日09:34，費城半導體上漲379.03點（或3%），暫報13005.25點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.37%
- 近 1 月：+3.32%
- 近 3 月：+61.18%
- 近 6 月：+69.56%
- 今年以來：+78.26%
焦點個股
費城半導體成分股以泰瑞達(TER-US)領漲。泰瑞達(TER-US)上漲5.6%；安謀控股公司(ARM-US)上漲5.3%；博通(AVGO-US)上漲5.22%；英特格(ENTG-US)上漲4.2%；超微半導體(AMD-US)上漲4.11%。
部分成分股表現相對疲軟，輝達(NVDA-US)下跌0.15%。
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